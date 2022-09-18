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Агрессивная мать из Новосибирска избила сына на улице за отказ надеть куртку

Сегодня, 02:46
Фото: 1MI
В Октябрьском районе Новосибирска мать избила своего маленького сына на улице. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Ленинградская. Мать ударила своего ребенка на глазах у прохожих. Причиной тому стал отказ мальчика надевать куртку в холодную погоду.

«Придурковатая мать избивает своего сына из-за того, что он не захотел одевать куртку в Октябрьском районе», - рассказал автор поста.

Автор публикации утверждает, что женщина кидалась на сына, а тот плакал, что боится ее и что она опять будет его избивать. Новосибирцы в комментариях посоветовали обратиться в полицию по факту произошедшего.

Напомним, ранее подростки избили школьницу на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске. 

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