Агрессивная мать из Новосибирска избила сына на улице за отказ надеть куртку

Инцидент произошел на улице Ленинградская. Мать ударила своего ребенка на глазах у прохожих. Причиной тому стал отказ мальчика надевать куртку в холодную погоду.
«Придурковатая мать избивает своего сына из-за того, что он не захотел одевать куртку в Октябрьском районе», - рассказал автор поста.
Автор публикации утверждает, что женщина кидалась на сына, а тот плакал, что боится ее и что она опять будет его избивать. Новосибирцы в комментариях посоветовали обратиться в полицию по факту произошедшего.
Напомним, ранее подростки избили школьницу на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске.