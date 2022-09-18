Бутерброд с колбасой в обертке продали новосибирцу в супермаркете

По словам мужчины, он купил готовый бутерброд в одном из городских супермаркетов. Однако при откусывании заметил, что повара не убрали обертку.
«Решил я позавтракать кальцоне. Ем и думаю: что-то лук какой-то неподатливый, не хрустит и как целофан не рвется. Гляжу: чудаки-повара не удосужились почистить колбаску», - написал сибиряк в отзыве.
На опубликованных фото действительно заметна обертка от колбасы. Автор отзыва иронично отнесся к ситуации и пошутил, что «ничего вы не понимаете в колбасных обрезках».
Напомним, ранее другой житель Новосибирска возмутился, что ему вместе с доставкой продуктов принесли таракана.