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Бутерброд с колбасой в обертке продали новосибирцу в супермаркете

Сегодня, 03:58
Фото: Фламп
Жителю Новосибирска продали бутерброд с колбасой в обертке, о чем он написал на сайте отзывов «Фламп».

По словам мужчины, он купил готовый бутерброд в одном из городских супермаркетов. Однако при откусывании заметил, что повара не убрали обертку.

«Решил я позавтракать кальцоне. Ем и думаю: что-то лук какой-то неподатливый, не хрустит и как целофан не рвется. Гляжу: чудаки-повара не удосужились почистить колбаску», - написал сибиряк в отзыве.

На опубликованных фото действительно заметна обертка от колбасы. Автор отзыва иронично отнесся к ситуации и пошутил, что «ничего вы не понимаете в колбасных обрезках».

Напомним, ранее другой житель Новосибирска возмутился, что ему вместе с доставкой продуктов принесли таракана

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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