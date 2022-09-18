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Дачникам посоветовали быстрее высадить растения в Новосибирске осенью-2022

Сегодня, 03:35
Фото: 1MI

Новосибирским дачникам посоветовали высадить растения до 20 октября

Опыт многих лет показывает, что некоторые растения лучше всего посадить на дачах именно осенью – за это время они приживутся намного лучше. Об этом рассказала новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Как рассказала om1 агроном, лучше всего некоторые плодово-ягодные культуры высадить в сентябре. Растения успеют укорениться. Только вот нужно сразу разобраться, какие из кустарников и деревьев можно высаживать в сентябре, а какие лучше отложить до весны.

Если вы дачник и собираетесь купить саженцы для предстоящей посадки, лучше всего это сделать с 10-20 сентября, так как они в это время идут сразу из питомника. При выборе растений, необходимо обратить внимание на увлажненные корни, ведь зачастую питомники продают их уже с пересохшими.

Что касается посадки, так самое лучшее время, по словам эксперта, это третья декада сентября. Тогда дачники высаживают плодово-ягодные культуры. Однако вишню, сливу, алычу и абрикосы, облепиху следует садить весной, так как они могут выпревать под снегом. Для всех остальных растений начало осени — лучшее время.

Напомним, ранее у дачника из Новосибирска в столе выросли вешенки. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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