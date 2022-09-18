Если вы дачник и собираетесь купить саженцы для предстоящей посадки, лучше всего это сделать с 10-20 сентября, так как они в это время идут сразу из питомника. При выборе растений, необходимо обратить внимание на увлажненные корни, ведь зачастую питомники продают их уже с пересохшими.