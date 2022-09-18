По данным HeadHunter, средняя зарплата айтишников в России в августе 2022 составила 60 500 рублей, что на 3,2% ниже мартовского показателя. Однако определенные специалисты могут получать очень крупные суммы, но это не зарплата, а проектные выплаты за разработки различных скриптов и программного обеспечения.
Верхняя планка предлагаемых айтишникам зарплат снизилась в августе 2022 года на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила в среднем 160 тысяч рублей. При этом нижняя планка выросла на 24% — до 150 тысяч рублей. Средняя зарплата, которую уже получают IT-специалисты, увеличилась на 8% и достигла 130 тысяч рублей.
Руководитель новосибирской IT-компании «Студия ЯЛ» Алексей Радкевич опасается кризиса в айти отрасли. Хотя и отмечает некоторые плюсы для программистов – открываются возможности на российском рынке разработки софта после ухода западных фирм.
Специалист считает, что средний уровень зарплаты программистов оценить трудно – «это больше относится к политике компании, которая принимает программистов». Одна компания может платить одинаковую зарплату во всех регионах, а кто-то реально доплачивает жителям определенной местности. «Есть четкие специализации, в которых ты выполняешь одну работу из любой точки мира, но платят за эту работу больше, ведь в некоторых местах может быть дефицит айтишников, и допустим, в Новосибирске они такого специалиста могут найти», - рассуждает Радкевич.
По его мнению, такой специальности, как программист, фактически не существует. Так в обществе принято называть строителями и отделочника, и каменщика, и электрика. Такая же ситуация и в IT-сфере: программистом можно назвать и специалиста, который пишет уникальные программы для известных компаний и получает огромные деньги, и мастера, который программирует несколько станков на заводе и получает зарплату 60 тысяч рублей.
Многие считают, что в этой высокотехнологичной отрасли работают только люди, которые при помощи кода создают уникальные программы и подобное. Однако это не верно, ведь есть еще и менеджеры, дизайнеры, аналитики и другие.
«Есть абсолютно разные специализации. Менеджер, кто занимается продажей проекта может сразу получить зарплату программиста за год. Проектный менеджер – разбирается только в основах, планирует сроки и время, нанимает специалистов, но в коде не разбирается, вот он может получать тоже больше, чем программист. Все зависит от умения», - проанализировал Алексей Радкевич.
Могут быть и заработки в 500 тысяч долларов, но такой гонорар трудно назвать зарплатой, потому что это разовая выплата за успешно сделанный проект или скрипт.
Большой рост IT-зарплат повысил заработок не только программистов, но и для остальных специализаций отрасли: копирайтеры, тестировщики и другие стали тоже получать большие выплаты. Их не устраивает ситуация, когда программист получает космические деньги, а они нет. Зарплаты выросли настолько, что это грозит крахом для отрасли.
«В очень многих сферах IT-работники стали слишком дорогими – в данный момент они уже выпадают из рентабельности многих компаний. Я это вижу по себе, когда нашей компании нужно что-то написать – это очень дорого из-за высокой почасовой оплаты специалистов. Дальнейший рост в зарплатах программистов приведет к отказам работодателей от заказов в сфере IT. Они просто будут искать другие решения», - опасается новосибирский айтишник.
Ситуация напоминает ему знаменитый «пузырь доткомов», который обернулся кризисом в США 2000-х годов. Тогда неверная оценка активов и перспектив интернет-компаний привела к завышению оценок стоимости компания, а потом случилмя величайших рыночный крах в IT-сфере – инвесторы разорились.
Алексей Радкевич считает, что отправлять детей сейчас срочно учиться на программиста – это ошибка. Потому что не бывает бесконечного роста в определенной отрасли, существует и падение. «Года два назад говорили, что эпоха программистов закончилась. Оказалось, что это правда, просто никто еще не понял», - добавил он.
Уроженец Новосибирска, начальник IT-отдела одной из крупнейших российских компаний, пожелавший остаться неназванным, заявил в интервью Атас.инфо, что больше всего в 2022 пострадали те айтишники, которые работали на западные компании из России. Из-за санкций и ухода западных IT-гигантов им пришлось переезжать в другие страны или оставаться и продолжать работу уже в российских фирмах с худшими условиями труда.
«В мире больше всего платят в крупнейших западных компаниях: Intel, Microsoft и подобных. Уровень зарплат был европейский. Поэтому работать там было выгодно - зарплата специалистов в Москве достигала 5-6 тысяч евро в месяц. В регионах платили меньше, потому что зарплата в таких компаниях часто привязана к уровню жизни на территориях, где живет специалист. Сейчас эта лафа закончилась, потому что все IT-гиганты ушли из России», - заявил наш собеседник.
Специалист уточнил, что в настоящее время достаточно высокими могут быть зарплаты в госкомпаниях, но там работа на одного заказчика – может оказаться не лучшим репутационным вариантом. При этом в Москве программист и сейчас будет получать больше, чем в регионах. Но и в регионах люди без работы не останутся, потому что работодатели начали понимать - в столице они переплачивают работникам в два раза.
«В некоторые времена народ с Бали и Тайланда работал, а сейчас много заказов от государственных клиентов, которые в связи с последними событиями не могут себе позволить работников, находящихся на территории зарубежных стран. Теперь приходится работать в российских компаниях и чаще всего в офисе», - пояснил наш собеседник.
Компания Хабр Карьера провела исследование зарплат российских IT-специалистов в первом полугодии 2022 года. Медианная зарплата в первом полугодии 2022 выросла во всех специализациях, кроме эмбед и геймдев разработчиков — их зарплаты уменьшились на 2 и 8%. Значительно заработная плата выросла у системных инженеров (+24%) – до 150 рублей.
Больше всего айтишникам платят в Авито, Skyeng – по 250 тысяч рублей, Mail.ru Group – по 231 тысяч рублей и Лаборатории Касперского – 215 тысяч рублей.
Зарплата выросла во многих не столичных городах России, больше всего в Красноярске – на 33%, Волгограде – на 25% и Перми – на 20%. Следом идут Ростов-на-Дону, Новосибирск и другие. Однако в Казани и Челябинске зарплаты снизились.