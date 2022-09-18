Эксперты IT-компаний в России предупреждают об угрозе скорой нерентабельности рынка информационных технологий из-за завышенных зарплат программистов. В беседе с Атас.инфо специалисты оценили, как повлияет на отрасль уход западных компаний из-за санкций.

«Программисты – это те же строители»

Кто зарабатывает больше в IT-компаниях

«Эпоха программистов закончилась – это правда»

«Лафы не будет, потому что почти все западные компании ушли» – второй эксперт