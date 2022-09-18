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Финал соревнований по конному спорту состоялся в Новосибирске

Сегодня, 11:34
Фото: atas.info
В Новосибирске прошел финальный день скачек на конях «Большой Сибирский Круг» – там показали мастерство конного забега, а посмотреть на это пришли многие новосибирцы.

Лошади разных пород участвовали в забеге, были и дорогие животные. Не прошло и без происшествий – один из скакунов перестал слушаться наездника, поэтому их вычеркнули из рейтинга.

Самое интересное, что по традиции на ипподроме работал тотализатор – это тот парень из фильмов, который собирал ставки на скакунов, но новым зрителям в этом спорте давали подсказки.

Отметим, что там показали и концертную программу – ансамбль казацкой пляски, пение советских песен и аргентинское танго. Все желающие могли сфотографироваться с конями, а дети покататься на пони.

Фото: atas.info
#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Забег#Кони#Лошади#Скачки
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