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Льготную ипотеку отменят в России через три месяца

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
Через несколько месяцев в России завершится программа льготного кредитования. Однако эксперты уверены, что без льготной ипотеки у населения остаётся не так много возможностей улучшить свои жилищные условия.

Министр финансов Алексей Моисеев напомнил, что уже через три месяца – в конце 2022 года в России завершается программа льготного кредитования. Именно поэтому и нет смысла обсуждать снижение льготной ставки ниже 7%.

Однако Минстрой РФ имеет на этот счет другую позицию. В ведомстве считают целесообразным продолжение льготной ипотеки, несмотря на то, что о завершении программы уже высказались в Госдуме, и в Счётной палате.

Ранее высказывался и глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он считает, что  льготную ипотеку нужно «отключить» после окончания кризисного периода, о чем пишет newizv.ru.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экономика#Россия#2022
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