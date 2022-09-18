Льготную ипотеку отменят в России через три месяца

Министр финансов Алексей Моисеев напомнил, что уже через три месяца – в конце 2022 года в России завершается программа льготного кредитования. Именно поэтому и нет смысла обсуждать снижение льготной ставки ниже 7%.
Однако Минстрой РФ имеет на этот счет другую позицию. В ведомстве считают целесообразным продолжение льготной ипотеки, несмотря на то, что о завершении программы уже высказались в Госдуме, и в Счётной палате.
Ранее высказывался и глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он считает, что льготную ипотеку нужно «отключить» после окончания кризисного периода, о чем пишет newizv.ru.