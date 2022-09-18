atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Магнитные бури замучают метеозависимых новосибирцев с 30 сентября 2022 – симптомы

Сегодня, 03:04
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирске пройдет серия магнитных бурь с 30 сентября

В Новосибирске в конце сентября ожидается наступление магнитных бурь, о чем сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным прогноза, в Новосибирске пройдет серия магнитных бурь. Она продлится с 30 сентября по 3 октября. Вспышки солнца будут не такие значительные, но все же повлияют на здоровье человека.

Так, первая буря придет в конце сентября – ее уровень слабый (G1). Уже 1 октября ожидается средняя магнитная буря (G2). В остальные дни буря будет слабая.

Добавим, что во время бушевания магнитных бурь самочувствие человека ухудшается. Это касается метеозависимых людей. У них может быть повышенное давление, головные боли, усталость и депрессивное состояние.

Напомним, появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Россия#2022
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
15 сентября, 15:32
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
15 сентября, 16:29
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
15 сентября, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Главным архитектором Новосибирской области стал Иван Фаткин
16 сентября, 10:46
Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей
16 сентября, 09:41