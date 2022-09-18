По данным прогноза, в Новосибирске пройдет серия магнитных бурь. Она продлится с 30 сентября по 3 октября. Вспышки солнца будут не такие значительные, но все же повлияют на здоровье человека.
Так, первая буря придет в конце сентября – ее уровень слабый (G1). Уже 1 октября ожидается средняя магнитная буря (G2). В остальные дни буря будет слабая.
Добавим, что во время бушевания магнитных бурь самочувствие человека ухудшается. Это касается метеозависимых людей. У них может быть повышенное давление, головные боли, усталость и депрессивное состояние.
Напомним, появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.