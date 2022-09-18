Напомним, появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.