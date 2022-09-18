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Новосибирские врачи могут попасть под суд за смерть 2-летней девочки от йогурта

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Двухлетняя девочка из Новосибирска выпила йогурт и умерла, а её мать теперь хочет наказать врачей за халатность.

Напомним, что смерть произошла еще в январе 2020 года. Ребенок выпил йогурт, ему стало плохо, тогда его отвезли в больницу для рентгена. Врач решил, что у малыша диабет и направил к другим медикам – после этого девочка умерла.

На самом деле у девочки была кишечная непроходимость – это должен был увидеть врач на снимке. Теперь ему грозит за свою ошибку до 5 лет лишения свободы.

Мать погибшей хочет наказать и реаниматолога из второй больницы, куда направили её ребенка – он тоже могу увидеть на снимке проблему, но сидел в телефоне постоянно, пишет КП-Новосибирск.

Ребенок нуждался в срочной операции, но врачи бездействовали, потому что неправильные давали диагнозы. Девочка мучилась от боли, а ей дали лишь обезболивающее и снотворное. 

Стоит отметить, что после смерти на теле девочки нашли синяки, а одна коленная чашечка была выше другой.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#Смерть#Уголовное дело#Медицина
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