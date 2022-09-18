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Posted 18 сентября 2022, 06:35

Published 18 сентября 2022, 06:35

Modified 18 сентября 2022, 06:48

Updated 18 сентября 2022, 06:48

Общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали

18 сентября 2022, 06:35

Пожар произошел в новосибирском общежитии в Калининском районе

Рано утром, 18 сентября в Калининском районе Новосибирска произошёл пожар, о чем сообщают в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5 утра. Сообщалось, что горела комната на четвертом этаже общежития. Спасатели экстренно эвакуировали из помещения 9 человек. Другие 11 жильцов выбежали самостоятельно.

Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. Возгорание ликвидировали час. В тушении пожара участвовали 61 человек и 18 единиц техники.

Напомним, ранее автомастерская сгорела в Ленинском районе Новосибирска. Сгоревшее здание обрушилось. Как сообщили хозяева автобизнеса, на первом этаже располагалось непосредственно производство, на втором – подсобные помещения. По словам бизнесменов, в это время в знании никого быть не должно, предположительно, пострадавших нет.

#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар
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