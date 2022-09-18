Общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5 утра. Сообщалось, что горела комната на четвертом этаже общежития. Спасатели экстренно эвакуировали из помещения 9 человек. Другие 11 жильцов выбежали самостоятельно.
Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. Возгорание ликвидировали час. В тушении пожара участвовали 61 человек и 18 единиц техники.
Напомним, ранее автомастерская сгорела в Ленинском районе Новосибирска. Сгоревшее здание обрушилось. Как сообщили хозяева автобизнеса, на первом этаже располагалось непосредственно производство, на втором – подсобные помещения. По словам бизнесменов, в это время в знании никого быть не должно, предположительно, пострадавших нет.