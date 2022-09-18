Общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали

Напомним, ранее автомастерская сгорела в Ленинском районе Новосибирска. Сгоревшее здание обрушилось. Как сообщили хозяева автобизнеса, на первом этаже располагалось непосредственно производство, на втором – подсобные помещения. По словам бизнесменов, в это время в знании никого быть не должно, предположительно, пострадавших нет.