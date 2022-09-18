Об исчезновении 11-летнего ребенка стало известно 8 сентября. Школьник проживает в городе Кемерово. В этот день мальчик ушел в гости к своему другу, но домой так и не вернулся. В итоге поиски пропавшего длились девять дней.
Нашли мальчика в 260 километрах от родного города – в Новосибирске. Полиция установила, что школьник, вместе со своим совершеннолетним другом, уехал на попутке в другой регион.
Теперь юного беглеца отправят домой. Правоохранители разберутся в причинах и обстоятельствах исчезновения несовершеннолетнего.
Напомним, ранее новосибирские волонтеры нашли скитавшегося 5 дней на Васюганских болотах пенсионера. Он заблудился в лесу 12 сентября. Все это время его искали с вертолетов, пешими отрядами и с помощью специальных устройств. А дни становились холоднее, и надежда на спасение угасала, но волонтеры не сдавались.