atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавшего неделю назад мальчика из Кемерова нашли живым в Новосибирске

Сегодня, 02:31
Фото: 1MI
В Новосибирске полиция и волонтеры нашли мальчика, который бесследно исчез из Кемерова. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Об исчезновении 11-летнего ребенка стало известно 8 сентября. Школьник проживает в городе Кемерово. В этот день мальчик ушел в гости к своему другу, но домой так и не вернулся. В итоге поиски пропавшего длились девять дней.

Нашли мальчика в 260 километрах от родного города – в Новосибирске. Полиция установила, что школьник, вместе со своим совершеннолетним другом, уехал на попутке в другой регион.

Теперь юного беглеца отправят домой. Правоохранители разберутся в причинах и обстоятельствах исчезновения несовершеннолетнего.

Напомним, ранее новосибирские волонтеры нашли скитавшегося 5 дней на Васюганских болотах пенсионера.  Он заблудился в лесу 12 сентября. Все это время его искали с вертолетов, пешими отрядами и с помощью специальных устройств. А дни становились холоднее, и надежда на спасение угасала, но волонтеры не сдавались.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022#Дети#Полиция
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
15 сентября, 15:32
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
15 сентября, 16:29
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
15 сентября, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Главным архитектором Новосибирской области стал Иван Фаткин
16 сентября, 10:46
Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей
16 сентября, 09:41