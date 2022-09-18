Напомним, ранее новосибирские волонтеры нашли скитавшегося 5 дней на Васюганских болотах пенсионера. Он заблудился в лесу 12 сентября. Все это время его искали с вертолетов, пешими отрядами и с помощью специальных устройств. А дни становились холоднее, и надежда на спасение угасала, но волонтеры не сдавались.