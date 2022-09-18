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Точную копию машины из фильма «Такси» заметили на улицах Новосибирска

Сегодня, 05:41
Фото: АСТ-54
Новосибирцы заметили машину, которая в точности похожа на автомобиль из фильма «Такси». Фотографии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль марки Peugeot проезжал по улицам Ленинского района. Он интересен тем, что точно такое же авто было в серии фильмов «Такси». Крышу кинематографичной машины украшает табличка «Taxi Marseille». Отличительной деталью стал передний бампер.

«На площади Труда был замечен Даниэль Моралес и его Peugeot», - написал автор публикации.

Новосибирцы в комментариях восхитились необычным автомобилем. Однако нашлись и те, кто поиронизировал:

  • «Хороший грейдер по нашим дорогам».
  • «5 часть снимают походу».
  • «А на капоте расписался сам актер».

Напомним, двухметровое зомби будет охранять кофейню в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Новосибирск#2022#Дороги
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