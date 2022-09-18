Точную копию машины из фильма «Такси» заметили на улицах Новосибирска

Автомобиль марки Peugeot проезжал по улицам Ленинского района. Он интересен тем, что точно такое же авто было в серии фильмов «Такси». Крышу кинематографичной машины украшает табличка «Taxi Marseille». Отличительной деталью стал передний бампер.
«На площади Труда был замечен Даниэль Моралес и его Peugeot», - написал автор публикации.
Новосибирцы в комментариях восхитились необычным автомобилем. Однако нашлись и те, кто поиронизировал:
Напомним, двухметровое зомби будет охранять кофейню в Новосибирске.