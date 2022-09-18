В Новосибирске пенсионер увяз по колено в тине и грязи на реке Обь

По данным спасателей, инцидент произошел в районе улицы Сухарная Береговая 2-я. На реке Обь по колено увяз в тине и грязи мужчина 1957 года рождения.
«Прибывшие по указанному адресу спасатели обследовали берег и обнаружили мужчину 1957 г.р. Спасатели оказали мужчине помощь, они извлекли его из вязкого грязного ила и доставили на сухой нормальный берег», - рассказали в МАСС. В итоге пенсионера передали бригаде врачей для осмотра.
Напомним, ранее спасатели разрушили опасную бобровую плотину в Новосибирске. Они убрали все лишние ветки, стволы деревьев и мусор, а вода сразу с шумом резко побежала вниз – это означает, что действительно был большой застой, который угрожал подтоплением.