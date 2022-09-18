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В Новосибирске пенсионер увяз по колено в тине и грязи на реке Обь

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
В субботу днем в Новосибирске мужчина застрял по колено в тине на реке Обь. На помощь ему вызвали спасателей, о чем рассказали в группе «МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

По данным спасателей, инцидент произошел в районе улицы Сухарная Береговая 2-я. На реке Обь по колено увяз в тине и грязи мужчина 1957 года рождения.

«Прибывшие по указанному адресу спасатели обследовали берег и обнаружили мужчину 1957 г.р. Спасатели оказали мужчине помощь, они извлекли его из вязкого грязного ила и доставили на сухой нормальный берег», - рассказали в МАСС. В итоге пенсионера передали  бригаде врачей для осмотра.

Напомним, ранее спасатели разрушили опасную бобровую плотину в Новосибирске. Они убрали все лишние ветки, стволы деревьев и мусор, а вода сразу с шумом резко побежала вниз – это означает, что действительно был большой застой, который угрожал подтоплением.

 
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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