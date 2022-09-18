В Новосибирске пенсионер увяз по колено в тине и грязи на реке Обь

Напомним, ранее спасатели разрушили опасную бобровую плотину в Новосибирске. Они убрали все лишние ветки, стволы деревьев и мусор, а вода сразу с шумом резко побежала вниз – это означает, что действительно был большой застой, который угрожал подтоплением.