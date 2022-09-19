Божьи коровки заполонили Новосибирск в середине сентября 2022 года

Божьи коровки облюбовали окна и балконы квартир в жилых домах. По словам новосибирцев, обычно этих пятнистых жучков они массово наблюдают за городом, а не в областном центре.
«Ещё в том году я видела их последний раз под конец лета, осенью уже не так часто. А сейчас они кружат по всюду, устроили логово прямо на балконе. Божьи коровки, конечно, нам не мешают – просто странно, что их так много сейчас, ведь за все лето практически видно не было», - рассказала Atas.info жительница центра Новосибирска Елена М.
Не редкостью такое нашествие божьих коровок осенью называет орнитолог Алексей Яновский из Новосибирска. С его слов, это результат бабьего лета.
«Всё как обычно, на мой взгляд. Божьи коровки продолжают размножаться и летать в городе из-за теплой и сухой погоды. Так, как у них короткий период развития, эти насекомые могут не появляться летом, зато наблюдаются осенью, когда вырастают за эти несколько месяцев», - пояснил специалист в разговоре с Atas.info.
Эксперты отмечают, что божьи коровки безобидны для людей. Они даже благоприятны для дачников так, как помогают в борьбе с вредителями.