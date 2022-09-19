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Божьи коровки заполонили Новосибирск в середине сентября 2022 года

Сегодня, 09:18
Фото: Википедия
Дома жителей Новосибирска атакуют божьи коровки. Они считают, что для Сибири в середине сентября это явление аномально.

Божьи коровки облюбовали окна и балконы квартир в жилых домах. По словам новосибирцев, обычно этих пятнистых жучков они массово наблюдают за городом, а не в областном центре.

«Ещё в том году я видела их последний раз под конец лета, осенью уже не так часто. А сейчас они кружат по всюду, устроили логово прямо на балконе. Божьи коровки, конечно, нам не мешают – просто странно, что их так много сейчас, ведь за все лето практически видно не было», -  рассказала Atas.info жительница центра Новосибирска Елена М.

Не редкостью такое нашествие божьих коровок осенью называет орнитолог Алексей Яновский из Новосибирска. С его слов, это результат бабьего лета.

«Всё как обычно, на мой взгляд. Божьи коровки продолжают размножаться и летать в городе из-за теплой и сухой погоды. Так, как у них короткий период развития, эти насекомые могут не появляться летом, зато наблюдаются осенью, когда вырастают за эти несколько месяцев», - пояснил специалист в разговоре с Atas.info.

Эксперты отмечают, что божьи коровки безобидны для людей. Они даже благоприятны для дачников так, как помогают в борьбе с вредителями.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Насекомые
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