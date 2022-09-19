Аммиак – это бесцветный газ, соединение азота и водорода (химическая формула NH3). Газ обладает очень резким характерным запахом, поэтому его присутствие в воздухе можно обнаружить сразу. Выброс большого количества аммиака, который используется в холодильных установках в качестве хладагента, приводит к резкому повышению его концентрации в воздухе.
"При сильной концентрации аммиака человек будет задыхаться, он просто дышать не сможет. Чтобы понимать, что это за запах, можно вспомнить нашатырь – это 10-процентный раствор аммиака в воде. Представьте, что этот запах в 10 раз сильнее, и вы вынуждены им дышать. Попадание азот-водородного соединения в дыхательную систему может быть чревато ожогом дыхательных путей и вызвать отек легких и поражение нервной системы. Отравление аммиаком может повлечь долгие последствия для здоровья, а длительное вдыхание паров аммиака может привести даже к смерти", - прокомментировала Atas.info кандидат химических наук Тамара Шершнева.
Первое и главное, что нужно сделать при выбросе аммиака – покинуть помещение, где произошло ЧП и выбраться на свежий воздух. Носоглотку и желудок для нейтрализации вредного воздействия рекомендуется промыть слабым раствором лимонной кислоты.
Выброс аммиака произошел днем в понедельник, 19 сентября, в цехе хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, 54. Опасное вещество заметили на 2 этаже. Из здания были эвакуировали 300 человек. Пострадали 3 человека – они госпитализированы в больницу с легкой степенью отравления.