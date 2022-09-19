Аммиак – это бесцветный газ, соединение азота и водорода (химическая формула NH 3 ). Газ обладает очень резким характерным запахом, поэтому его присутствие в воздухе можно обнаружить сразу. Выброс большого количества аммиака, который используется в холодильных установках в качестве хладагента, приводит к резкому повышению его концентрации в воздухе.