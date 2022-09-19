Грузовой поезд насмерть переехал молодого мужчину под Новосибирском

Сам инцидент произошел 17 сентября 2022 года на станции Чулымская (3204 км). По данным ведомства, 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он шел рядом с железнодорожными путями.
На сигналы грузового поезда сибиряк не реагировал. Состав его сбил. Новосибирец получил травмы не совместимые с жизнью. По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее поезда переехали двоих мужчин в Новосибирской области. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.