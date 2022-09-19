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Грузовой поезд насмерть переехал молодого мужчину под Новосибирском

Сегодня, 08:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Грузовой поезд сбил молодого мужчину на станции в Новосибирской области

В Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину, о чем сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сам инцидент произошел 17 сентября 2022 года на станции Чулымская (3204 км). По данным ведомства, 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он шел рядом с железнодорожными путями.

На сигналы грузового поезда сибиряк не реагировал. Состав его сбил. Новосибирец получил травмы не совместимые с жизнью. По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее поезда переехали двоих мужчин в Новосибирской области. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#2022#Смерть
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