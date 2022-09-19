Травников заявил, что жители Новосибирской области с самого начала военных действий активно поступают на воинскую службу и участвуют в «освобождении» Украины от националистов. По его словам, более 800 человек уже отправились служить в ВС РФ и Росгвардию, а также в именные региональные подразделения.