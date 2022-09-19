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Губернатор Новосибирской области поддержал идею Кадырова о самомобилизации

Сегодня, 12:31
Фото: Салават Life / VK.com
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о самомобилизации местных жителей для отправки на спецоперацию в Украине.

Напомним, что недавно глава Чечни предложил главам российских регионов провести самомобилизацию и подготовить минимум по 1000 бойцов для отправки на спецоперацию в Украине. Все это для того, чтобы не дожидаться введения военного положения в России – это якобы позволит скорее закончить боевые действия.

Травников заявил, что жители Новосибирской области с самого начала военных действий активно поступают на воинскую службу и участвуют в «освобождении» Украины от националистов. По его словам, более 800 человек уже отправились служить в ВС РФ и Росгвардию, а также в именные региональные подразделения.

Региональные власти отмечают, что они оказывают различные меры дополнительной поддержки добровольцев – им платят хорошие деньги, обеспечивают снаряжением и оборудованием.

«Я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев», – подчеркнул Травников.

Стоит отметить, что разговоры о мобилизации начались после того, как украинские войска начали контрнаступление – они, по версии ряда СМИ, вынудили ВС РФ отступить от Изюма и десятка других населенных пунктов. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прервал все опасения горожан, сказав, что Кремль не будет объявлять мобилизацию.

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирская область#Спецоперация#Украина#Мобилизация#Кадыров#Война#Россия#Новосибирск
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