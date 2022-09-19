На территориях многих муниципалитетов сейчас возводятся новые социальные объекты, либо ремонтируются старые. При этом вокруг них нет дорог, транспорта, освещения и другого. Глава региона назвал эту ситуацию «свинарником» и приказал всё устранить.
«Скоро откроем центр амбулаторной онкологической помощи, а парковок и остановок там до сих пор нет. Также создается сейчас парк, но на машинах не понятно, как люди будут добираться до него», - отметил Андрей Травников.
Он поручил главам районов и городов объехать территории и обозначить фронт работ. До окончания строительного сезона благоустроить участки, прилегающие к новым объектам.
Глава региона поручил всем руководителям на местах – пока не завершился строительный сезон – провести объезды своих территорий, осмотреть площадки по вводным объектам и принять соответствующие решение там, где необходимо, чтоб все недостатки устранить.
«С учётом того, что к теме с моей стороны пристальное внимание, договоримся: если я осенью или весной следующего года подобные вещи еще выявлю, я буду называть фамилии, территории, где такие недостатки присутствуют, буду называть руководителя, у которого не хватило хозяйского взгляда для того, чтобы навести порядок», — заявил Андрей Травников.