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Губернатор НСО раскритиковал глав районов за свинарник у строительных объектов

Сегодня, 04:56
Фото: Правительство НСО
Главы районов и городов Новосибирской области получили выговор от губернатора за отсутствие инфраструктуру вокруг вводимых социальных объектов. Андрей Травников на оперативном заседании в Правительстве региона, 19 сентября, приказал им устранить этот «свинарник».

На территориях многих муниципалитетов сейчас возводятся новые социальные объекты, либо ремонтируются старые. При этом вокруг них нет дорог, транспорта, освещения и другого. Глава региона назвал эту ситуацию «свинарником» и приказал всё устранить.

«Скоро откроем центр амбулаторной онкологической помощи, а парковок и остановок там до сих пор нет. Также создается сейчас парк, но на машинах не понятно, как люди будут добираться до него», - отметил Андрей Травников.

Он поручил главам районов и городов объехать территории и обозначить фронт работ. До окончания строительного сезона благоустроить участки, прилегающие к новым объектам.

Глава региона поручил всем руководителям на местах – пока не завершился строительный сезон – провести объезды своих территорий, осмотреть площадки по вводным объектам и принять соответствующие решение там, где необходимо, чтоб все недостатки устранить. 

«С учётом того, что к теме с моей стороны пристальное внимание, договоримся: если я осенью или весной следующего года подобные вещи еще выявлю, я буду называть фамилии, территории, где такие недостатки присутствуют, буду называть руководителя, у которого не хватило хозяйского взгляда для того, чтобы навести порядок», — заявил Андрей Травников.
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Стройка#Дороги
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