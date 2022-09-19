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Левша из Новосибирска Анискин поместил розу в игольное ушко

Сегодня, 09:59
Фото: Владимир Анискин/ВК
Новосибирский Левша Владимир Анискин в очередной раз удивил мир своим новым творением. Он проделал розу в игольное ушко.

Мастер по микроминиатюрам изготовил специальную иголку, в ушко которой закладывает мини предмет своего производства. Работу он показал подписчикам в соцсетях 19 сентября.

На этот раз в золотую иголку Анискин поместил розу. С его слов, он единственный «левша», который догадался таким образом размещать свои скульптуры.

Напомним, в 2020 году сибирский Левша Анискин изготавливал самую маленькую в мире деревянную ложку для книги рекордов Гиннеса. Также ранее он в миниатюре делал копии монет Николая II.

Владимир Анискин признанный специалист в своем деле. Многие его работы были отправлены на борт Международной космической станции.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск
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