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Лежал и просил помощи: в Новосибирске мужчина разбил голову в собственном гараже

Сегодня, 02:52
Фото: Группа "МАСС"
Пострадавшего несут к медикам

Мужчина разбил голову в гараже по улице Камчатская в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября спасатели оказали помощь мужчине, который разбил голову. Об этом стало известно из группы МАСС в соцсети «ВКонтакте».

По данным спасателей, инцидент произошел на территории частного дома по улице Камчатская. Очевидцы сообщили, что мужчина молит о помощи со своего гаража. Спасатели прибыли на место через 9 минут. До их приезда соседи самостоятельно обеспечили доступ во двор.

Мужчину 1961 года рождения нашли на полу гаража с травмой головы. Ему оказали первую помощь – наложили воротник Шанца и забинтовали голову. Пострадавшего передали медикам.

Напомним, ранее в Новосибирске пенсионер увяз по колено в тине и грязи на реке Обь. Инцидент произошел в районе улицы Сухарная Береговая 2-я.

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