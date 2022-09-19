Лежал и просил помощи: в Новосибирске мужчина разбил голову в собственном гараже

По данным спасателей, инцидент произошел на территории частного дома по улице Камчатская. Очевидцы сообщили, что мужчина молит о помощи со своего гаража. Спасатели прибыли на место через 9 минут. До их приезда соседи самостоятельно обеспечили доступ во двор.