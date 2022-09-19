Новосибирский сенатор Александр Карелин празднует свой 55-й юбилей

Сенатором Александр Карелин стал в сентябре 2020 года. Ранее его избирали депутатом регионального парламента седьмого созыва. Он также был членом Госдумы, где работал в комитете по энергетике.
В студенческие годы он учился в Омске на преподаватели физкультуры, а затем поступил в Санкт- Петербургский университет МВД России. В 1981 году Карелин стал заниматься греко-римской борьбой. Он имеет множество спортивных наград, а также является тринадцатикратным чемпионом СССР и России и девятикратным чемпионом мира.
Александр Карелин имеет множество государственных наград — Орден Александр Невского (2019 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008 год), Герой Российской Федерации (1996 год) и другие. Полную биографию сенатора можно прочитать по ссылке.