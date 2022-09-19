Новосибирский сенатор Александр Карелин празднует свой 55-й юбилей

В студенческие годы он учился в Омске на преподаватели физкультуры, а затем поступил в Санкт- Петербургский университет МВД России. В 1981 году Карелин стал заниматься греко-римской борьбой. Он имеет множество спортивных наград, а также является тринадцатикратным чемпионом СССР и России и девятикратным чемпионом мира.