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Новосибирский сенатор Александр Карелин празднует свой 55-й юбилей

Сегодня, 04:19
Фото: karelin.ru
В понедельник, 19 сентября празднует свое 55-летие член Совета Федерации РФ от НСО, трехкратный чемпион летних Олимпийских игр Александр Карелин.

Сенатором Александр Карелин стал в сентябре 2020 года. Ранее его избирали депутатом регионального парламента седьмого созыва. Он также был членом Госдумы, где работал в комитете по энергетике.

В студенческие годы он учился в Омске на преподаватели физкультуры, а затем поступил в Санкт- Петербургский университет МВД России. В 1981 году Карелин стал заниматься греко-римской борьбой. Он имеет множество спортивных наград, а также является тринадцатикратным чемпионом СССР и России и девятикратным чемпионом мира.

Александр Карелин имеет множество государственных наград — Орден Александр Невского (2019 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008 год), Герой Российской Федерации (1996 год) и другие. Полную биографию сенатора можно прочитать по ссылке

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирск#2022
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