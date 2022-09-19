Пассажирка Infiniti попала в больницу после серьезного ДТП в Новосибирске

Posted 19 сентября 2022, 03:35
Published 19 сентября 2022, 03:35
Modified 19 сентября 2022, 03:35
Updated 19 сентября 2022, 03:35
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома № 71/1 по улице Фрунзе. Автомобиль Infiniti не уступил дорогу Киа Рио, который двигался по улице Красина в сторону Ипподромской.
В результате машины столкнулись. Пострадала пассажирка авто Infiniti. Женщину доставили в больницу. Она получила различные травмы.
Напомним, ранее густой туман стал причиной жутких пробок и ДТП утром в Новосибирске. Сервис 2ГИС свидетельствует о ДТП в центре на Ленина, на Красном проспекте, Бориса Богаткова, Кирова, Волочаевская, Ватутина, Петухова.