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Posted 19 сентября 2022, 03:35

Published 19 сентября 2022, 03:35

Modified 19 сентября 2022, 03:35

Updated 19 сентября 2022, 03:35

Пассажирка Infiniti попала в больницу после серьезного ДТП в Новосибирске

19 сентября 2022, 03:35

Пассажирка Infiniti пострадала в ДТП на улице Фрунзе в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября произошла авария, в которой пострадала 25-летняя сибирячка, о чем рассказали в ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома № 71/1 по улице Фрунзе. Автомобиль Infiniti не уступил дорогу Киа Рио, который двигался по улице Красина в сторону Ипподромской.

В результате машины столкнулись. Пострадала пассажирка авто Infiniti. Женщину доставили в больницу. Она получила различные травмы.

Напомним, ранее густой туман стал причиной жутких пробок и ДТП утром в Новосибирске. Сервис 2ГИС свидетельствует о ДТП в центре на Ленина, на Красном проспекте, Бориса Богаткова, Кирова, Волочаевская, Ватутина, Петухова.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#ДТП#Дороги#Полиция
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