Пассажирка Infiniti попала в больницу после серьезного ДТП в Новосибирске

Пассажирка Infiniti пострадала в ДТП на улице Фрунзе в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября произошла авария, в которой пострадала 25-летняя сибирячка, о чем рассказали в ГИБДД по городу.