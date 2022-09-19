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Пассажирка Infiniti попала в больницу после серьезного ДТП в Новосибирске

Сегодня, 03:35
Фото: ГИБДД по НСО
Авария произошла около девяти вечера

Пассажирка Infiniti пострадала в ДТП на улице Фрунзе в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 18 сентября произошла авария, в которой пострадала 25-летняя сибирячка, о чем рассказали в ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома № 71/1 по улице Фрунзе. Автомобиль Infiniti не уступил дорогу Киа Рио, который двигался по улице Красина в сторону Ипподромской.

В результате машины столкнулись. Пострадала пассажирка авто Infiniti. Женщину доставили в больницу. Она получила различные травмы.

Напомним, ранее густой туман стал причиной жутких пробок и ДТП утром в Новосибирске. Сервис 2ГИС свидетельствует о ДТП в центре на Ленина, на Красном проспекте, Бориса Богаткова, Кирова, Волочаевская, Ватутина, Петухова.

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