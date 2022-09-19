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Подросток чуть не погубил друзей в ДТП на родительской машине в Бердске

Сегодня, 04:28
Фото: ГИБДД НСО
Подросток угодил в ДТП на автомобиле Toyota своих родителей с двумя несовершеннолетними друзьями в Бердске под Новосибирском. Ребят госпитализировали с травмами, сообщает ГИБДД региона.

Трое школьников 12 и 13 лет попали в аварию ночью накануне, 18 сентября. Самый старший из них управлял иномаркой. При развороте с улицы Рогачева на Павлова подросток съехал на обочину и наехал на земляной вал.

«По всей видимости, Toyota принадлежит родителям мальчика. Предварительно установлено, что ключи от неё он взял дома и решил прокатить друзей. В результате аварии, два мальчика пассажира и водитель получили травмы и были госпитализированы», - уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Юлия Ракунова.

Детали ДТП на месте выяснили правоохранители. Он проводят административное расследование.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Бердск#Дети
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