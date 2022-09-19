Подросток чуть не погубил друзей в ДТП на родительской машине в Бердске

Трое школьников 12 и 13 лет попали в аварию ночью накануне, 18 сентября. Самый старший из них управлял иномаркой. При развороте с улицы Рогачева на Павлова подросток съехал на обочину и наехал на земляной вал.
«По всей видимости, Toyota принадлежит родителям мальчика. Предварительно установлено, что ключи от неё он взял дома и решил прокатить друзей. В результате аварии, два мальчика пассажира и водитель получили травмы и были госпитализированы», - уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Юлия Ракунова.
Детали ДТП на месте выяснили правоохранители. Он проводят административное расследование.