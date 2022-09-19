Приставы заставили Болотнинскую ЦРБ закупить стоматологические аппараты

В клинике не хватало аппаратов для лечения зубов у детей и взрослых. Суд обязал руководство его закупить, но это не было сделано в обозначенные сроки.
«Появилось постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. ЦРБ попросила отсрочку, и это не устроило прокуратору. Суд тогда её отменил и определил немедленное исполнение», - рассказала глава отделения судебных приставов по Болотнинскому району Анастасия Жильцова.
Районная больница приняла к сведению постановление и оплатила сбор. Потом закупила нужное оборудование для диагностики жизнеспособности пульпы, негатоскопы, а также аппарата для диагностики кариеса в детский кабинет.