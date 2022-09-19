Проект "Содействие занятости" запустит свыше 1000 бесплатных курсов

Для участия в проекте необходимо выполнить несколько условий. В том числе на сайте trud.ranepa.ru подать заявку и подтвердить ее на портале “Работа в России”. Если гражданин находится под риском увольнения и хочет принять участие в проекте, он должен предоставить от работодателя уведомление о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения зарплаты, проведении мероприятий по высвобождению работников.