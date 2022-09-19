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Проект "Содействие занятости" запустит свыше 1000 бесплатных курсов

Сегодня, 07:16
Фото: piqsels.com/
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках проведения Восточного экономического форума заявил, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме.

Сейчас количество безработных граждан составляет 4 процента. Но эксперты считают, что уже осенью текущего года данный показатель начнет расти, пишет newsnn.ru.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил, что потерять работу могут около 200 тысяч граждан. В сравнении со всей численностью населения в Российской Федерации показатель не такой большой, но для граждан, которые находятся под риском потери места трудоустройства, это может стать серьезной проблемой.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать мероприятия, позволяющие данную проблему решить. В итоге в прошлом году был запущен проект “Содействие занятости”, целью которого является обучение и переквалификация граждан. Его реализация может стать значительной поддержкой для тех, кто не имеет постоянной работы, и граждан, которые рискуют ее потерять.

В рамках проекта “Содействие занятости” россияне смогут бесплатно получить новую специальность или повысить свою квалификацию. Одним из операторов проекта является Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), которая реализует программу при поддержке с Министерством труда и Федеральной службой по труду и занятости. Обучение новым профессиям будет проводиться именно в этом престижном вузе.

Принять участие в проекте могут разные категории граждан: молодые матери, люди предпенсионного возраста, молодые люди, не имеющие профессионального опыта, а также официально безработные (зарегистрированные в службах занятости) и рискующие потерять работу граждане.

Для участия в проекте необходимо выполнить несколько условий. В том числе на сайте trud.ranepa.ru подать заявку и подтвердить ее на портале “Работа в России”. Если гражданин находится под риском увольнения и хочет принять участие в проекте, он должен предоставить от работодателя уведомление о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения зарплаты, проведении мероприятий по высвобождению работников. 

Реализация проекта будет продолжаться до 2024 года. В рамках программы Президентская академия организует обучение свыше 1 000 курсов, которые проводятся бесплатно для обучающихся. В этом году не меньше ста пятнадцати тысяч россиян получат новую специальность. 

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