«Рекордсмены по выживанию»: волонтеры рассказали о самых длительных поисках в лесах

Через несколько дней волонтерам поступило другое сообщение о пропаже 83-летней Нины Сабениной. Она заблудилась в лесах недалеко от села Вьюны. Поиски затянулись на 3 суток, но в итоге, бабушка нашлась невредимой. И даже, по словам спасателей, в состоянии близком к хорошему.