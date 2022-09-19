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«Рекордсмены по выживанию»: волонтеры рассказали о самых длительных поисках в лесах

Сегодня, 08:02
Фото: Лиза Алерт/ВК

Новосибирские волонтеры назвали самые рекордные случаи выживания людей в лесах

Три пенсионера стали самыми известными «потеряшками» в Новосибирской области в 2022 году. Они блуждали в лесах региона несколько дней, выживали на ягодах и грибах, а их поиски для волонтеров «Лиза Алерт» выдались самыми сложными и длительными за всю историю отряда.

Поиски 73-летнего пенсионера Николая Игнатикова на Васюганских болотах под Новосибирском оказались самыми длительными. Этот дедушка поставил антирекорд по сроку выживания сибиряка в тайге. Все 5 дней блуждания, он питался ягодами и смог подкопить силы к моменту сложнейшей эвакуации.

«В других регионах были другие рекорды. Например, однажды в Ленинградской области бабушка бродила в лесу около 18 дней. Её нашли живой, она питалась подножным кормом, чтобы выжить и дождаться спасателей», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

Волонтеры до сих пор вспоминают поисковую операцию 2019 года, когда в глухом лесу региона пропала другая пенсионерка. Тогда, к сожалению, она не закончилась успехом.

«Мы вели поиск бабушки во Вьюнах 5 суток. Всё же нашли, но уже погибшей», - вспоминают волонтеры.

Пропавшего в конце августа охотника из Болотнинского района Геннадия Хохлова спасатели нашли через 3 дня, а по факту он провел в лесу 5 суток. Мужчина заблудился вместе с собакой и благо, для неё он запасся кормом.

«Уже хотели искать пенсионера с вертолета, но не понадобилось – нашли пешие группы. Мужчина был уже в не очень хорошем состоянии, поэтому пришлось госпитализировать. К тому же очень замерз. Но все закончилось благополучно».

Через несколько дней волонтерам поступило другое сообщение о пропаже 83-летней Нины Сабениной. Она заблудилась в лесах недалеко от села Вьюны. Поиски затянулись на 3 суток, но в итоге, бабушка нашлась невредимой. И даже, по словам спасателей, в состоянии близком к хорошему.

#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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