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Режим «черного неба» продлен в Новосибирске до 21 сентября

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
В Новосибирске продолжают сохраняться неблагоприятные метеоусловия, о чем сообщили в мэрии города.

Режим «черного неба» в Новосибирске ввели еще 16 сентября. Его завершение планировалось на 19 сентября, однако сегодня показатели качества воздуха резко ухудшились.

По данным сервиса airvoice, уровень загрязнения достигал 7 баллов из 10 возможных. Теперь режим черного неба продлили до 18:00 21 сентября. Предприятиям и заводам порекомендовали снизить количество выбросов в атмосферу.

Напомним, внутри Новосибирского хладокомбината 19 сентября произошла утечка аммиака. Сообщалось о трех пострадавших, однако их количество увеличилось до четырех. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирск#2022
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