Режим «черного неба» продлен в Новосибирске до 21 сентября

Режим «черного неба» в Новосибирске ввели еще 16 сентября. Его завершение планировалось на 19 сентября, однако сегодня показатели качества воздуха резко ухудшились.
По данным сервиса airvoice, уровень загрязнения достигал 7 баллов из 10 возможных. Теперь режим черного неба продлили до 18:00 21 сентября. Предприятиям и заводам порекомендовали снизить количество выбросов в атмосферу.
Напомним, внутри Новосибирского хладокомбината 19 сентября произошла утечка аммиака. Сообщалось о трех пострадавших, однако их количество увеличилось до четырех.