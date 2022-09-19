Мужчины захватили власти – из 3896 депутатов областных парламентов в России 83,9% составляли мужчины в 2019 году. При этом почти все они женаты (83,9%), а вот женщины часто одинокие (54,1%).
Больше всех зарабатывают 5,5% депутатов, а если точнее, то каждый 20-ый – они получили три года назад более 50 млн рублей, но женщины такие суммы не получали.
Областные депутаты мужского пола в среднем получали от 16,8 и до 21 млн рублей в год. У представительниц женского пола средний доход в 2019 году составил 1,9 миллиона рублей, пишет PБК-Нoвосибирск.
Напомним, что в Заксобрании Новосибирской области в прошлом году больше всех заработал депутат Павел Кива – он задекларировал доход в 2,97 млрд рублей. Деньги он получил не из казны, а благодаря своему бизнесу. Вторым стал Николай Машкарин (132 млн рублей) и Сергей Кальченко (97 млн рублей).