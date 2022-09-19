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Социологи из НГУ провели исследование заработка депутатов на сумму в 50 млн рублей

Сегодня, 06:28
Фото: 1MI
Социологи из Новосибирского государственного университета Кристина Мошкова и Татьяна Черкасова написали научную статью об огромном заработке региональных депутатов – их зарплаты доходят до 50 млн рублей в год.

Мужчины захватили власти – из 3896 депутатов областных парламентов в России 83,9% составляли мужчины в 2019 году. При этом почти все они женаты (83,9%), а вот женщины часто одинокие (54,1%).

Больше всех зарабатывают 5,5% депутатов, а если точнее, то каждый 20-ый – они получили три года назад более 50 млн рублей, но женщины такие суммы не получали.

Областные депутаты мужского пола в среднем получали от 16,8 и до 21 млн рублей в год. У представительниц женского пола средний доход в 2019 году составил 1,9 миллиона рублей, пишет PБК-Нoвосибирск.

Напомним, что в Заксобрании Новосибирской области в прошлом году больше всех заработал депутат Павел Кива – он задекларировал доход в 2,97 млрд рублей. Деньги он получил не из казны, а благодаря своему бизнесу. Вторым стал Николай Машкарин (132 млн рублей) и Сергей Кальченко (97 млн рублей).

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Зарплата#Депутаты#Власть#Деньги#Богатство
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