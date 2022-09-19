Святотатцы устроили мусорную свалку на Заельцовском кладбище в Новосибирске

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокуратура проверила соблюдение закона об охране окружающей природы. В ходе проверки была выявлена незаконная свалка строительных и бытовых отходов прямо на кладбище.
«По данному поводу прокурор района внес директору МКУ г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» представление об устранении нарушений федерального законодательства», — уточнили в ведомстве.
Ранее на мусорку неоднократно жаловались местные жители. В итоге свалку уже ликвидировали. Напомним, что также незаконную свалку ликвидировали недалеко от ЖД вокзала в Новосибирске.