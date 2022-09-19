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Святотатцы устроили мусорную свалку на Заельцовском кладбище в Новосибирске

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
В Заельцовском районе Новосибирска обнаружена несанкционированная мусорная свалка, о чем сообщили в прокуратуре района.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокуратура проверила соблюдение закона об охране окружающей природы. В ходе проверки была выявлена незаконная свалка  строительных и бытовых отходов прямо на кладбище.

«По данному поводу прокурор района внес директору МКУ г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» представление об устранении нарушений федерального законодательства», — уточнили в ведомстве.

Ранее на мусорку неоднократно жаловались местные жители. В итоге свалку уже ликвидировали. Напомним, что также незаконную свалку ликвидировали недалеко от ЖД вокзала в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Мусор
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