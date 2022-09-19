В Новосибирской области усилят контроль за качеством дорожных работ

По докладу минтранса региона Анатолия Костылевского, сейчас заключены контракты по строительному контролю на 18 объектах – все они реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря регулярным проверкам, заметно улучшилось качество ремонта дорог, а также стало меньше замечаний по выполнению ремонта.