В Новосибирской области усилят контроль за качеством дорожных работ

Глава региона подчеркнул, что кроме улучшения качества ремонта дорог начнут уделять особое внимание выявлению причин появления дефектов. Внутреннее расследование поможет понять, кем были допущены нарушения и при каких обстоятельствах объекты были сданы с дефектами.
«Объемы дорожного строительства и ремонта в Новосибирской области будут только расти, строить будем сами – подрядчиков будем развивать, в том числе – по выстраиванию процедур контроля качества», – отметил губернатор Андрей Травников.
По докладу минтранса региона Анатолия Костылевского, сейчас заключены контракты по строительному контролю на 18 объектах – все они реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря регулярным проверкам, заметно улучшилось качество ремонта дорог, а также стало меньше замечаний по выполнению ремонта.
По данным на 16 сентября, строительным контролем было выявлено 23 нарушения на 9 разных объектах. Заказчики исправили нарушения за свой счет.