Пожилой мужчина отправился из села Королёвка в лес 12 сентября и домой вечером не вернулся. Его родные, заподозрив неладное, на следующий день обратились к волонтерам. Начались активные поиски, которые затянулись на 5 дней.
«В первый день мы обозначили зону поисков в Колыванском районе, один из участков пролегал через Васюганские болота – это бескрайняя глушь, где водятся дикие звери, нет связи, а дороги убитые. Реки не перейти из-за отсутствия мостов – всё это очень осложняло работу. Ни о каких квадроциклах речи уже не шло, пешие маршруты также по минимуму, чтобы не навредить нашим волонтёрам», - рассказали Atas.info в поисков-спасательном отряде «Лиза Алерт» Новосибирской области.
После двух суток такой работы координаторы решили привлечь к поиску кинологов и БПЛА. Но к результатам это не привело, а время шло не на пользу пропавшему дедушке.
«Ребята находились там день и ночь, мерзли сами и думали, каково сейчас нашему Николаю Ильичу. Просто с каждой минутой становится всё меньше шансов его найти живым. Но мы выезжали всё равно в эту глухую тайгу, чтобы его в каком бы то ни было виде отыскать».
«Нам начало везти с погодой под конец рабочей недели, и мы уверено запланировали найти дедушку край сегодня. (прим. ред. это было 16 сентября). Развернули штаб с первыми лучами солнца в составе опытных волонтеров, специалистов Сибирского Спасательного Центра МЧС и других служб. Нужно было правильно выставить задачу на день, но это сложно из-за непроходимых дорог. Также в лесу могут бродить медведи. Тогда придумали расширять группы и зоны поисков на север, где расположились ещё более крупные болота и ещё более густая и непроходимая тайга. Поисковики тратили несколько часов только на путь до точки начала выполнения задачи. Все понимали, что легко не будет, но уехать, оставив поиск в статусе (Не Найден) ещё сложнее».
После долгих блужданий, в 18 часу вечера в радиоэфире появился сигнал от одной из поисковых групп. Они сказали что-то неразборчивое, а потом на время пропали. Спустя 15 минут тишины, в ожидании чуда волонтеры услышали - (без вести пропавший) обнаружен. ЖИВОЙ!».
«Чувства эти невозможно описать, и радость и гордость за отряды. Мы только написали в группу, что идет эвакуацию, телефон оборвали…Все звонили, спрашивали, а мы сами ещё не пришли в себя. Но о том, что дедушка нашелся мы не сообщили сразу так, как ещё впереди ждала сложная эвакуация. Этот поиск стал «антирекордом» в нашем регионе», - рассказала руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Ребята незамедлительно сделали из палок и собственных ремней носилки. Потом выдвинулись эвакуировать на них мужчину – это продлилось 7,5 часов. Путь поисковиков, который пролегал по месту, называемому «гиблым», отслеживали с дрона, подсвечивая его фонарём.
«Этот поиск мы запомним надолго. Он был самый сложный за всю историю отряда».
Николай Ильич прожил в глухом лесу 5 дней без нормальной еды и воды. Он старался выжить, питаясь ягодами, растениями и грибами. Чувствовал, что его уже ищут и найдут – а ему надо держаться. Теперь в своем родном селе он местный герой, рекордный выживальщик.
«Общеизвестно, что без еды человек может жить до 1 месяца, а вот без воды не более 7 дней. Однозначно сказать невозможно, сколько можно продержаться, питаясь одними ягодами. Так, как все люди разные по конституции и наличию заболеваний. Среда обитания важна (температура, влажность)», - рассказала Atas.info Заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» в Новосибирске Олеся Миропольская.