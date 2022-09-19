Волонтеры отряда «Лиза Алерт» раскрыли подробности поисков 73-летнего Николая Игнатикова, который скитался на Васюганских болотах под Новосибирском с 12 сентября. Пенсионера нашли живым на пятые сутки и теперь ему впору давать звание «рекордсмена по выживанию».

«Мешало многое – бездорожье, мороз и слякоть, но мы не отступали» «Была задача – найти пенсионера до выходных»: справились ли волонтеры? Выживание на ягодах и 7,5 часов эвакуации по «гиблому» месту: Сколько человек может прожить на ягодах в глухом лесу – узнаем у эксперта: