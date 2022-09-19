Запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске

Posted 19 сентября 2022, 03:43
Published 19 сентября 2022, 03:43
Modified 19 сентября 2022, 03:44
Updated 19 сентября 2022, 03:44
Инцидент произошел рядом с дорогой на улице Бородина. Очевидцы сообщили о собаке, которая не может выбраться из колодца. На место вызвали спасателей.
Оказалось, что бродячий пес находится в колодце уже неделю. Животное запуталось в проводах и не смогло самостоятельно выбраться из глубокой ямы. В итоге спасатели подняли собаку наружу и передали очевидцам.
Напомним, ранее стало известно, что собака провалилась в глубокий коллектор в Новосибирске. Зоозащитники поделились, что пес исцарапал всю бетонную стену, так как пытался выбраться наружу. В итоге спасенную собаку отвезли в клинику на обследование.