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Posted 19 сентября 2022, 03:43

Published 19 сентября 2022, 03:43

Modified 19 сентября 2022, 03:44

Updated 19 сентября 2022, 03:44

Запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске

19 сентября 2022, 03:43
В воскресенье, 18 сентября спасатели помогли выбраться из колодца бродячему псу, о чем написали в группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рядом с дорогой на улице Бородина. Очевидцы сообщили о собаке, которая не может выбраться из колодца. На место вызвали спасателей.

Оказалось, что бродячий пес находится в колодце уже неделю. Животное запуталось в проводах и не смогло самостоятельно выбраться из глубокой ямы. В итоге спасатели подняли собаку наружу и передали очевидцам.

Напомним, ранее стало известно, что собака провалилась в глубокий коллектор в Новосибирске. Зоозащитники поделились, что пес исцарапал всю бетонную стену, так как пытался выбраться наружу. В итоге спасенную собаку отвезли в клинику на обследование.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Животные
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