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Жительницу Новосибирска возмутило качество обязательной школьной формы

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Мама школьника в Новосибирске пожаловалась на плохое качество формы, которую обязали носить в учебном учреждении. Женщина написала о неё отзыв на «Флампе».

Сибирячка не уточнила, какой фирмы навязанная школьная форма. Она только отметила, что качество пошива и материал её не устроил.

«Жилетку вообще лучше не стирать в машинке. При 40 градусах, как рекомендовано на этикетке, полиняла синим стирке. Спустя 2 недели брюки начали белеть на коленях», - написала женщина.

С её слов, для своего ребенка она привыкла покупать качественные вещи, но их носить в школу нельзя. Недавно она брала штаны Levi’s с доставкой из США, в которых дети год ходили на прогулку, и они не потеряли в качестве.

#Алина Шефер#Новосибирск#Дети#Школа#Новосибирская область#Общество
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