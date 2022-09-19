Жительницу Новосибирска возмутило качество обязательной школьной формы

Сибирячка не уточнила, какой фирмы навязанная школьная форма. Она только отметила, что качество пошива и материал её не устроил.
«Жилетку вообще лучше не стирать в машинке. При 40 градусах, как рекомендовано на этикетке, полиняла синим стирке. Спустя 2 недели брюки начали белеть на коленях», - написала женщина.
С её слов, для своего ребенка она привыкла покупать качественные вещи, но их носить в школу нельзя. Недавно она брала штаны Levi’s с доставкой из США, в которых дети год ходили на прогулку, и они не потеряли в качестве.