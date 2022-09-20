Бастрыкин потребовал отреставрировать стелу героям ВОВ в Новосибирске

В августе стелу убрали с площади Калинина в рамках благоустройства территории и дальнейшего строительства отеля. Новость стала резонансной, ведь демонтажем возмутились многие новосибирцы.
Тогда информация дошла до главы СК Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело. Теперь о ходе его расследования доложат центральному аппарату.
Кроме того, в официальном сообщении ведомства говорится о проведении «полноценной реставрации» конструкции. Напомним, что накануне стелу мэрия вернула на прошлое место. Причиной тому стал негатив от новосибирцев.