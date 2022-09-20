atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бастрыкин потребовал отреставрировать стелу героям ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 03:08
Фото: АСТ-54
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе рассмотрения дела, которое возбудили после скандального сноса стелы героям войны.
Сюжет
Стела

В августе стелу убрали с площади Калинина в рамках благоустройства территории и дальнейшего строительства отеля. Новость стала резонансной, ведь демонтажем возмутились многие новосибирцы.

Тогда информация дошла до главы СК Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело. Теперь о ходе его расследования доложат центральному аппарату.

Кроме того, в официальном сообщении ведомства говорится о проведении «полноценной реставрации» конструкции. Напомним, что накануне стелу мэрия вернула на прошлое место.  Причиной тому стал негатив от новосибирцев. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Стела
Подпишитесь
Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области
Сегодня, 14:08
Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022
Сегодня, 11:25
Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города
Сегодня, 11:08
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей
Сегодня, 10:46
Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году
Сегодня, 08:49