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Босоногого 59-летнего мужчину ищут четвертые сутки в Новосибирской области

Сегодня, 04:12
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры продолжают поиски Николая Акентьева, который пропал из дома 16 сентября в селе Корнилово Новосибирской области. По данным «Лиза Алерт», мужчина болен, не ориентируется в пространстве и может находиться в областном центре.
«Мужчина страдает также потерей памяти. Ранее он уже пропадал и его находили в Новосибирске, поэтому первые сутки мы вели поиск в городе. Он мог сесть на попутку или автобус и уехать в любом направлении», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В областном центре не нашлось свидетелей, которые когда-либо видели 59-летнего пропавшего. Тогда волонтеры отправились на поиски в его родную деревню и только ночью 20 сентября у них появилась зацепка.

«Мы получили свидетельство, на проверку которого в четыре часа утра срочно на место выехали два кинологических расчета. Сейчас люди работают на месте. По ситуации, возможно, будем опять собирать экипаж на выезд. Но сейчас с эти сложно, так как будний день и завтра людям на работу, а дорога занимает более двух часов в одну сторону», - отметила Яблонских.

Николая Акентьева разыскивают по следующим приметам: рост 165, худой, темно-русые волосы с сединой, серые глаза. Был без очков, в серо-синей рубашке в клетку, синее трико, сиреневые носки, без обуви.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#2022#Поиск
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