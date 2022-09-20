Босоногого 59-летнего мужчину ищут четвертые сутки в Новосибирской области

«Мужчина страдает также потерей памяти. Ранее он уже пропадал и его находили в Новосибирске, поэтому первые сутки мы вели поиск в городе. Он мог сесть на попутку или автобус и уехать в любом направлении», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
В областном центре не нашлось свидетелей, которые когда-либо видели 59-летнего пропавшего. Тогда волонтеры отправились на поиски в его родную деревню и только ночью 20 сентября у них появилась зацепка.
«Мы получили свидетельство, на проверку которого в четыре часа утра срочно на место выехали два кинологических расчета. Сейчас люди работают на месте. По ситуации, возможно, будем опять собирать экипаж на выезд. Но сейчас с эти сложно, так как будний день и завтра людям на работу, а дорога занимает более двух часов в одну сторону», - отметила Яблонских.
Николая Акентьева разыскивают по следующим приметам: рост 165, худой, темно-русые волосы с сединой, серые глаза. Был без очков, в серо-синей рубашке в клетку, синее трико, сиреневые носки, без обуви.