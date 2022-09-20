Черного риелтора осудят за махинации на 2 млн рублей в Новосибирске

По данным следствия, 56-летняя женщина обманула с квартирами своих знакомых. В июне и сентябре она взяла у клиентов деньги на первоначальный взнос на недвижимость и прикарманила их.
В общей сложности риелторше удалось похитить свыше 2 млн рублей. Её имущество арестовали, потом предъявили обвинение.
Материалы уголовного дела направили в Центральный райсуд. Сибирячке может грозить реальный срок.
Напомним, в настоящий момент продолжается расследование дела о мошенничестве другого риелтора. Женщина похитила 15 млн рублей у клиентов, которые отдали ей деньги за поиск жилья.