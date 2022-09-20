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Черного риелтора осудят за махинации на 2 млн рублей в Новосибирске

Сегодня, 03:19
Фото: 1MI
Риелтор из Новосибирска предстанет перед судом по делу о многомиллионном мошенничестве. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, 56-летняя женщина обманула с квартирами своих знакомых. В июне и сентябре она взяла у клиентов деньги на первоначальный взнос на недвижимость и прикарманила их.

В общей сложности риелторше удалось похитить свыше 2 млн рублей. Её имущество арестовали, потом предъявили обвинение.

Материалы уголовного дела направили в Центральный райсуд. Сибирячке может грозить реальный срок.

Напомним, в настоящий момент продолжается расследование дела о мошенничестве другого риелтора. Женщина похитила 15 млн рублей у клиентов, которые отдали ей деньги за поиск жилья.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Суд#Уголовное дело
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