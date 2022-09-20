atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Движение по Северном объезду прекратилось из-за тройного ДТП в Новосибирске

Сегодня, 12:38
Фото: ГИБДД Новосибирска
Три тяжеловесных автомобиля столкнулись на Северном объезде и перекрыли дорогу в Новосибирске – ГИБДД в срочном порядке организовали объезд. Информацию предоставили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 52-м километре трассы 20 сентября. Водитель КАМАЗа выезжал с обочины и не пропустил автомобиль Volvo, которые ехал в попутном направлении. В результате этого произошла авария, а первая машина еще и столкнулась с самогрузом, уточнила Наталья Жуласова.

Транспорт оказался слишком поврежден, поэтому отогнать их не получилось – они перекрыли всю дорогу. Сотрудники ГИБДД организовали движение в сторону Новосибирска через станцию Мочище.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария
Подпишитесь
Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области
Сегодня, 14:08
Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022
Сегодня, 11:25
Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города
Сегодня, 11:08
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей
Сегодня, 10:46
Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году
Сегодня, 08:49