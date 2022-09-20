Движение по Северном объезду прекратилось из-за тройного ДТП в Новосибирске

ДТП произошло на 52-м километре трассы 20 сентября. Водитель КАМАЗа выезжал с обочины и не пропустил автомобиль Volvo, которые ехал в попутном направлении. В результате этого произошла авария, а первая машина еще и столкнулась с самогрузом, уточнила Наталья Жуласова.