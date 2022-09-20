Электрички переходят на зимний график работы в Новосибирской области

Пассажиров просят узнавать информацию о расписании пригородных электропоездов на сайте РЖД. Также на железнодорожных станциях в Новосибирской области и по телефона 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).