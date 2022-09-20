Электрички переходят на зимний график работы в Новосибирской области

Отмечается, что некоторые электрички снимут с рейсов, либо распределят на другие маршруты по измененному графику. Их вводили ранее на время летнего сезона.
Изменения коснутся следующих направлений:
Пассажиров просят узнавать информацию о расписании пригородных электропоездов на сайте РЖД. Также на железнодорожных станциях в Новосибирской области и по телефона 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске не будут пускать дополнительный транспорт на юбилей области. Жители районов региона должны заранее планировать проезд до дома после праздника, руководствуясь расписанию движения поездов.