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Генетический анализ на наследственные заболевания в Новосибирске

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Врачи рекомендуют будущим родителям сделать генетическое обследование еще при планировании беременности.

Для этого достаточно посетить генетика – специалиста, который работает с наследственными патологиями развития и генетическими болезнями. Как правило, пациенты во время планирования зачатия обращаются к этому врачу, если имеется повышенный риск рождения малыша с генетической болезнью, однако в современном мире задуматься о посещении врача-генетика стоит всем парам, планирующим стать родителями.

Почему генетический анализ необходим?

Специалисты по планированию беременности рекомендуют парам сдать перечень анализов. Однако, как правило, генетические исследования в их число не включены.

Существуют несколько поводов, когда врач рекомендует женщине пройти обследование у генетика:

  • у женщины или ее супруга имеются определенные мутации и они знают об этом, или у их родственников есть генетические патологии и мутации;
  • в семье уже рождался ребенок с генетическими отклонениями;
  • супруги являются кровными родственниками;
  • возраст пациентки более 34 лет, а ее супруга – более 39 лет;
  • уже был случай выкидыша или замершей беременности;
  • имеется риск прерывания беременности;
  • был прием серьезных медикаментов или воздействие неблагоприятных условий внешней среды на ранних этапах беременности.

Помните, что генетический анализ не может определенно точно показать, здоровым ли родится малыш. Однако, с его помощью можно спрогнозировать риск появления генетических патологий и наследственных болезней. Генетический анализ основывается на анализе наследственных закономерностей. В зависимости от того, насколько полными были собраны данные о супругах и их семьях, точность генетического анализа может меняться. Поэтому очень важно правильно вспомнить, какие были случаи болезней в семье. Показатели в генетическом анализе выдаются с указанием риска возникновения болезни в процентном соотношении.

Если еще на этапе планирования выявляется высокий риск зачатия ребенка с генетическими отклонениями, то генетический скрининг обязателен после наступления беременности.

Как проходит генетический анализ в Новосибирске

После сбора анамнеза, врачи могут назначить цитогенетический способ исследования, который предоставляет данные о хромосомном наборе пациентов. Чаще всего такой анализ назначают:

  • пациенткам с отсутствием месячных;
  • тем, кто страдает невынашиванием;
  • пациенткам со случаями мертворождения;
  • супругам, если есть случаи рождения детей с пороками развития.

Однако, если в вашем анамнезе есть серьезные генетические заболевания, или вы помните, что кто-то из дальних родственников страдал какой-то наследственной болезнью. Рекомендуется сдать скрининг на носительство генетических мутаций (карриер скрининг). Благодаря такому исследованию можно исключить риск рождения ребенка с муковисцидозом, СМА или фенилкетонурии и других тяжелых моногенных заболеваний.

Обследования на выявление генетических рисков проводятся и в течение первых двух триместров гестации.

УЗИ в I и II триместре, с помощью которого можно определить на ранних сроках вынашивания риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Корректность скрининга составляет всего 75%. Но этот метод включен в ОМС, поэтому проводится бесплатно, при постановке на учет.

Инвазивная диагностика с использованием операционного вмешательства. Подразумевает прокол живота под контролем узи. Применяется исключительно при выявлении другими методами высокого риска рождения больного ребенка. Такая диагностика точна на 99%, однако имеет риски выкидыша и инфицирования плода.

Неинвазивная пренатальная диагностика – НИПТ, является безопасным ДНК скринингом. Точность метода в 99% достигается благодаря исследованию ДНК плода, которую обнаруживают в кровотоке матери с 10 недель беременности. Для анализа достаточно сдать кровь из вены. Метод признан безопасным и информативным по 12 самым частым хромосомным синдромам и 100 моногенным заболеваниям. Осознанные беременные выбирают НИПТ.

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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

Лицензия № ЛО-69-01-002086 от 06.10.2017

#Общество#Новосибирская область
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