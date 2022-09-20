Генетический анализ на наследственные заболевания в Новосибирске

Помните, что генетический анализ не может определенно точно показать, здоровым ли родится малыш. Однако, с его помощью можно спрогнозировать риск появления генетических патологий и наследственных болезней. Генетический анализ основывается на анализе наследственных закономерностей. В зависимости от того, насколько полными были собраны данные о супругах и их семьях, точность генетического анализа может меняться. Поэтому очень важно правильно вспомнить, какие были случаи болезней в семье. Показатели в генетическом анализе выдаются с указанием риска возникновения болезни в процентном соотношении.