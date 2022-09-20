Генетический анализ на наследственные заболевания в Новосибирске

Для этого достаточно посетить генетика – специалиста, который работает с наследственными патологиями развития и генетическими болезнями. Как правило, пациенты во время планирования зачатия обращаются к этому врачу, если имеется повышенный риск рождения малыша с генетической болезнью, однако в современном мире задуматься о посещении врача-генетика стоит всем парам, планирующим стать родителями.
Специалисты по планированию беременности рекомендуют парам сдать перечень анализов. Однако, как правило, генетические исследования в их число не включены.
Существуют несколько поводов, когда врач рекомендует женщине пройти обследование у генетика:
Помните, что генетический анализ не может определенно точно показать, здоровым ли родится малыш. Однако, с его помощью можно спрогнозировать риск появления генетических патологий и наследственных болезней. Генетический анализ основывается на анализе наследственных закономерностей. В зависимости от того, насколько полными были собраны данные о супругах и их семьях, точность генетического анализа может меняться. Поэтому очень важно правильно вспомнить, какие были случаи болезней в семье. Показатели в генетическом анализе выдаются с указанием риска возникновения болезни в процентном соотношении.
Если еще на этапе планирования выявляется высокий риск зачатия ребенка с генетическими отклонениями, то генетический скрининг обязателен после наступления беременности.
После сбора анамнеза, врачи могут назначить цитогенетический способ исследования, который предоставляет данные о хромосомном наборе пациентов. Чаще всего такой анализ назначают:
Однако, если в вашем анамнезе есть серьезные генетические заболевания, или вы помните, что кто-то из дальних родственников страдал какой-то наследственной болезнью. Рекомендуется сдать скрининг на носительство генетических мутаций (карриер скрининг). Благодаря такому исследованию можно исключить риск рождения ребенка с муковисцидозом, СМА или фенилкетонурии и других тяжелых моногенных заболеваний.
Обследования на выявление генетических рисков проводятся и в течение первых двух триместров гестации.
УЗИ в I и II триместре, с помощью которого можно определить на ранних сроках вынашивания риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Корректность скрининга составляет всего 75%. Но этот метод включен в ОМС, поэтому проводится бесплатно, при постановке на учет.
Инвазивная диагностика с использованием операционного вмешательства. Подразумевает прокол живота под контролем узи. Применяется исключительно при выявлении другими методами высокого риска рождения больного ребенка. Такая диагностика точна на 99%, однако имеет риски выкидыша и инфицирования плода.
Неинвазивная пренатальная диагностика – НИПТ, является безопасным ДНК скринингом. Точность метода в 99% достигается благодаря исследованию ДНК плода, которую обнаруживают в кровотоке матери с 10 недель беременности. Для анализа достаточно сдать кровь из вены. Метод признан безопасным и информативным по 12 самым частым хромосомным синдромам и 100 моногенным заболеваниям. Осознанные беременные выбирают НИПТ.
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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.
Лицензия № ЛО-69-01-002086 от 06.10.2017