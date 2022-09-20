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Новосибирская гимназия открыла памятную доску в честь погибшего на Украине

Сегодня, 14:14
Фото: Гимназия №10 / ВК
В гимназии №10 в Новосибирске установили памятную доску в честь погибшего участника спецоперации на Украине лейтенанта спецназа Росгвардии Никиты Цвиренко.

Молодой человек в 21 год уже командовал взводом отделения снайперов разведвзвода стрелкового батальона – его разместили на памятной доске, потому что он выпускник гимназии. Сама церемония открытия прошла 20 сентября при участии родственников, друзей и учителей. 

Военные заявляют, что Никита с доблестью выполнял свои задачи, как и положено бойцу-спецназовцу, защищал мирное население.

Цвиренко погиб 19 июля, но похороны прошли только 6 августа. Сам он погиб, как и его прадеды, который тоже были участниками войны, но в Великой Отечественной. 

#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Украина#Война#Погибший#Александр Кондратьев
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