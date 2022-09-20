Новосибирская гимназия открыла памятную доску в честь погибшего на Украине

Молодой человек в 21 год уже командовал взводом отделения снайперов разведвзвода стрелкового батальона – его разместили на памятной доске, потому что он выпускник гимназии. Сама церемония открытия прошла 20 сентября при участии родственников, друзей и учителей.
Военные заявляют, что Никита с доблестью выполнял свои задачи, как и положено бойцу-спецназовцу, защищал мирное население.
Цвиренко погиб 19 июля, но похороны прошли только 6 августа. Сам он погиб, как и его прадеды, который тоже были участниками войны, но в Великой Отечественной.