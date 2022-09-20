Программу праздничных мероприятий представил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Её опубликовали на сайте правительства региона.
Главной площадкой празднования юбилей нашей области станет, по традиции, Михайловская набережная. Новосибирцев будут ждать на праздник у сцены 24 сентября в 10:00.
Торжественный старт празднику дадут на набережной первые лица Новосибирской области в 15:00. До этого времени сибиряки смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, пройтись по творческим и игровым локациям.
Также с 12:00 до 14:00 на сцене выступят для жителей творческие коллективы, как детские, так и взрослые. А следом, с 14:00 до 15:00, выйдут на сцену именитые артисты города и области. В это время на набережной будет работать ярмарка местной продукции.
Самые широкие гуляния на юбилеи Новосибирской области начнутся с 19:00 на Михайловской набережной. Главными хедлайнерами праздника станут знаменитые певицы России - Ханна и Полина Гагарина.
С 19:00 до 20:00 – состоится концерт Ханны.
С 20:00 до 20:50 – на сцену набережной выйдет новосибирская кавер-группа Риалплэй.
С 21:10 до 21:50 – будет выступать любимица публики, певица Полина Гагарина.
Новосибирцы смогут встретить юбилей области на 8 других площадках в городе. Так концертные программы творческие коллективы из районов региона готовят в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках.
В Нарымском сквере состоится фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово». Его готовят артисты учреждений культуры области и участников Культурной Олимпиады.
Стоит напомнить, праздничного салюта в 2022 году на 85-летие Новосибирской области не предвидится. Его отменил губернатор Андрей Травников в связи со спецоперацией.