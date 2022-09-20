Также с 12:00 до 14:00 на сцене выступят для жителей творческие коллективы, как детские, так и взрослые. А следом, с 14:00 до 15:00, выйдут на сцену именитые артисты города и области. В это время на набережной будет работать ярмарка местной продукции.