atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирская область 85-летие – программа: концерт Полины Гагариной 24 сентября

Сегодня, 08:35
Фото: Правительство НСО/Полина Гагарина - страница ВК

Программу празднования 85-летия региона представили в Новосибирской области

Новосибирская область отметит свой 85-летний юбилей в субботу, 24 сентября 2022 года. Власти готовят для горожан и гостей региона крупные ярмарки, концерты со звездами российской эстрады и другие развлекательные программы – их расписание смотрите на Atas.info.

Дневные гуляния на 85-летие Новосибирской области – открытие праздника, игры и турниры:

Программу праздничных мероприятий представил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Её опубликовали на сайте правительства региона.

Фото: 1MI

Главной площадкой празднования юбилей нашей области станет, по традиции, Михайловская набережная. Новосибирцев будут ждать на праздник у сцены 24 сентября в 10:00.

Торжественный старт празднику дадут на набережной первые лица Новосибирской области в 15:00. До этого времени сибиряки смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, пройтись по творческим и игровым локациям.

Также с 12:00 до 14:00 на сцене выступят для жителей творческие коллективы, как детские, так и взрослые. А следом, с 14:00 до 15:00, выйдут на сцену именитые артисты города и области. В это время на набережной будет работать ярмарка местной продукции.

Грандиозные концерты в честь юбилея области – во сколько выступление кавер-группы, Полины Гагариной и Ханны?

Фото: https://hannaofficial.com

Самые широкие гуляния на юбилеи Новосибирской области начнутся с 19:00 на Михайловской набережной. Главными хедлайнерами праздника станут знаменитые певицы России - Ханна и Полина Гагарина.

С 19:00 до 20:00 – состоится концерт Ханны.

С 20:00 до 20:50 – на сцену набережной выйдет новосибирская кавер-группа Риалплэй.

Фото: Полина Гагарина/ВК

С 21:10 до 21:50 – будет выступать любимица публики, певица Полина Гагарина.

Другие праздничные площадки в Новосибирске 24 сентября:

Новосибирцы смогут встретить юбилей области на 8 других площадках в городе. Так концертные программы творческие коллективы из районов региона готовят в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках.

В Нарымском сквере состоится фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово». Его готовят артисты учреждений культуры области и участников Культурной Олимпиады.

Фото: 1MI

Стоит напомнить, праздничного салюта в 2022 году на 85-летие Новосибирской области не предвидится. Его отменил губернатор Андрей Травников в связи со спецоперацией.

#Общество#Юбилей Новосибирской области#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Концерт#Салют#Алина Шефер
Подпишитесь
Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области
Сегодня, 14:08
Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022
Сегодня, 11:25
Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города
Сегодня, 11:08
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей
Сегодня, 10:46
Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году
Сегодня, 08:49