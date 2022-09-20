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Новосибирский магазин ИКЕА объявил о ликвидации

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Гипермаркет IKEA объявил о ликвидации, а сотрудников предупредили об увольнении 1 декабря 2022 года. Информацию предоставила глава профсоюза IKEA Нина Харитонова.

Напомним, что зарубежный гипермаркет мебели и товаров для дома закрылся 4 марта 2022 года из-за санкций в отношении России. Сотрудников не увольняли – они получали все это время зарплату,.

Работники, находящиеся на больничном, а также в декретных и обычных отпусках, стали получать звонки с предложением уволиться от отдела кадров, пишет АиФ-Новосибирск.

Руководители торговых точек начали предлагать сотрудникам уволиться по собственному желанию, а с июля 2022 года начались задержки в выплате зарплаты. Однако лидер профсоюза IKEA направила запрос в Роструд, где ей не подтвердили факт планируемого сокращения. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Работа#Санкции#Икеа#Магазины
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