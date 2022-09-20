Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году

Posted 20 сентября 2022, 01:49
Published 20 сентября 2022, 01:49
Modified 20 сентября 2022, 01:50
Updated 20 сентября 2022, 01:50
Как стало известно, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вскрыло пробы на допинг лишь в 2022 году, хоть и брали ее в 2014 году. После подтвержденного результата, информацию передали в РУСАДА.
Александру Бутько 36 лет. В 2014 году он играл за «Локомотив» (Новосибирск), а сезон 2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе». В составе сборной России волейболист выиграл Олимпиаду-2012, Кубок мира и Мировую лигу (2011), чемпионат Европы (2017), четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в чемпионате России.
Напомним, ранее космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon. А модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе Fendi в Нью-Йорке.