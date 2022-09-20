Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году

Александру Бутько 36 лет. В 2014 году он играл за «Локомотив» (Новосибирск), а сезон 2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе». В составе сборной России волейболист выиграл Олимпиаду-2012, Кубок мира и Мировую лигу (2011), чемпионат Европы (2017), четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в чемпионате России.