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Posted 20 сентября 2022, 01:49

Published 20 сентября 2022, 01:49

Modified 20 сентября 2022, 01:50

Updated 20 сентября 2022, 01:50

Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году

Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году

20 сентября 2022, 01:49
Фото: 1MI
Чемпиона Олимпиады в Лондоне, российского волейболиста Александра Бутько обвинили в употреблении допинга на соревнованиях, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Как стало известно, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вскрыло пробы на допинг лишь в 2022 году, хоть и брали ее в 2014 году. После подтвержденного результата, информацию передали в РУСАДА.

Александру Бутько 36 лет. В 2014 году он играл за «Локомотив» (Новосибирск), а сезон 2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе». В составе сборной России волейболист выиграл Олимпиаду-2012, Кубок мира и Мировую лигу (2011), чемпионат Европы (2017), четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в чемпионате России.

Напомним, ранее космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon. А модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе Fendi в Нью-Йорке. 

 

#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Город#Новосибирск
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