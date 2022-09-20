Жителей улицы Выборной в Новосибирске не устраивает учеба детей по субботам в школе №206. С их слов, школьники посещают занятия во вторую смену и не успевают отдохнуть.

Во второй половине дня посещают занятия по субботам учащиеся среднего звена. А после у многих детей секции и кружки. «Из-за такого расписания школы №206 семьи теряют выходной. Некоторые не успевают водить ребенка на другие внеучебные занятия, да и сами ребята уже никуда не хотят после школы. У них не хватает времени на общение с родителями, родными и на себя. Не отдыхают практически», - пожаловалась Atas.info одна из родительниц Елена. Оказалось, что с мнением этой мамы согласны многие родители учеников данной школы. Однако они не знают, как повлиять на ситуацию. «Ситуация сложная в нашей школе. Шестидневка была всегда и у всех, ещё в нашем детстве, ну тут, конечно, ещё и вторая смена. Дети правда ничего другого, кроме уроков не видят. А как тогда быть – дистанционку пробовали, но не у всех есть такая возможность. Особо из этого ничего хорошего не получилось. В будни у них по 6-7 уроков», - пояснила другая мама ученика. Родители планируют обратиться к директору школы с просьбой обдумать другой график учебы. Либо отменить занятия по субботам, либо перейти на дистанционное обучение частично на выходных.