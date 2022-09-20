atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2022, 02:28

Published 20 сентября 2022, 02:28

Modified 20 сентября 2022, 02:28

Updated 20 сентября 2022, 02:28

Труп 24-летнего парня нашли в закрытой квартире на Костычева в Новосибирске

20 сентября 2022, 02:28

В закрытой квартире на Костычева в Новосибирске нашли тело 24-летнего парня

В Ленинском районе Новосибирска в закрытой квартире нашли тело молодого человека, о чем стало известно из группы МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Из сообщения группы следует, что инцидент происходил около 10 часов утра 19 сентября. В квартиру дома по улице Костычева вызвали спасателей. Дверь была заблокирована, а молодой человек не отзывался.

В итоге доступ в квартиру обеспечили. Внутри нашли парня 1998 года рождения без признаков жизни. Его тело передали полиции.

Напомним, ранее запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске. В итоге спасатели подняли собаку наружу и передали очевидцам. 

#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#2022#Смерть#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика