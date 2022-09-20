Труп 24-летнего парня нашли в закрытой квартире на Костычева в Новосибирске

В закрытой квартире на Костычева в Новосибирске нашли тело 24-летнего парня

В Ленинском районе Новосибирска в закрытой квартире нашли тело молодого человека, о чем стало известно из группы МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Из сообщения группы следует, что инцидент происходил около 10 часов утра 19 сентября. В квартиру дома по улице Костычева вызвали спасателей. Дверь была заблокирована, а молодой человек не отзывался. В итоге доступ в квартиру обеспечили. Внутри нашли парня 1998 года рождения без признаков жизни. Его тело передали полиции. Напомним, ранее запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске. В итоге спасатели подняли собаку наружу и передали очевидцам.