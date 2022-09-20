Труп 24-летнего парня нашли в закрытой квартире на Костычева в Новосибирске

Posted 20 сентября 2022, 02:28
Published 20 сентября 2022, 02:28
Modified 20 сентября 2022, 02:28
Updated 20 сентября 2022, 02:28
Из сообщения группы следует, что инцидент происходил около 10 часов утра 19 сентября. В квартиру дома по улице Костычева вызвали спасателей. Дверь была заблокирована, а молодой человек не отзывался.
В итоге доступ в квартиру обеспечили. Внутри нашли парня 1998 года рождения без признаков жизни. Его тело передали полиции.
Напомним, ранее запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске. В итоге спасатели подняли собаку наружу и передали очевидцам.