Увеличить штрафы за нелегальные мобильные заправки предложили в Новосибирске

В Новосибирске продолжается борьба с торговцами некачественного топлива на мобильных заправках. Со слов участников движения, такие АЗС не раз приводили к пожарам. Зачастую владельцы такого бизнеса не соблюдают правила безопасности и устанавливают свои точки в любой части города, а чаще всего между жилыми домами.