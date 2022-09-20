Увеличить штрафы за нелегальные мобильные заправки предложили в Новосибирске

В Новосибирске продолжается борьба с торговцами некачественного топлива на мобильных заправках. Со слов участников движения, такие АЗС не раз приводили к пожарам. Зачастую владельцы такого бизнеса не соблюдают правила безопасности и устанавливают свои точки в любой части города, а чаще всего между жилыми домами.
«Мы будем продолжать настаивать на ужесточении наказания за такое откровенное мошенничество и продолжим информировать население о рисках», — завили в общественной организации.
В настоящий момент штраф за установку нелегальных АЗС составляет 1500 рублей. Активисты же предложили его увеличить, чтобы это было уроком для торговцев.
Напомним, получившие ожоги при взрыве автомобильной газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске отец и два сына рассказали о жизни после ЧП. В результате аварии они потеряли бизнес и здоровье.