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В Новосибирске осудили экс-директора фирмы за аферу с ремонтом приборов ЖКХ

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
Новосибирский суд вынес приговор трем жителям региона за махинации в сфере ЖКХ. Реальный срок получили экс-директор местной фирмы, а его подельники отделались условкой.

Судья признал фигурантов виновными в особо крупных растратах. По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший глава жилищно-коммунальной организации и двое его подельников заключали липовые договора, по которым они якобы ремонтировали и обслуживали приборы учета. За эти услуги они получали деньги, а работу не выполняли.

Таким образом, им удалось сложить в карманы свыше 3,3 млн рублей. Эти деньги они до сих пор не возместили пострадавшим.

Экс-директору организации присудили 4 года колонии, а пособникам - 2 и 3 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

#Алина Шефер#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ЖКХ
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