В Новосибирске осудили экс-директора фирмы за аферу с ремонтом приборов ЖКХ

Судья признал фигурантов виновными в особо крупных растратах. По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший глава жилищно-коммунальной организации и двое его подельников заключали липовые договора, по которым они якобы ремонтировали и обслуживали приборы учета. За эти услуги они получали деньги, а работу не выполняли.