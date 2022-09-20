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Убийца зарезал молодую девушку после знакомства в Новосибирске

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI

Убийцу 27-летней девушки осудят в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве молодой девушки, совершенное этим летом, о чем сообщили в ведомстве.

По данным следствия, все произошло 14 июля 2022 года в Новосибирске. 53-летний мужчина познакомился с 27-летней девушкой и пригласил ее к себе домой, чтобы выпить алкоголь.

Сибирячка согласилась. В один момент она вышла на улицу, где и поссорилась с убийцей. Злоумышленник нанес ей 9 ударов ножом. От полученных травм она умерла на месте, а преступник скрылся.

Однако спустя сутки его задержали правоохранители. В преступлении он сознался частично, заявив, что не желал убивать знакомую. Выяснилось, что взрослый мужчина из Республики Тыва уже был неоднократно судим. Теперь уголовное дело рассмотрит суд Новосибирска.

Напомним, обидчивый собутыльник едва не убил товарища ножом и трубой под Новосибирском. Трагедию предотвратила хозяйка дома. Пострадавшему удалось выжить. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Полиция#Смерть#2022
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