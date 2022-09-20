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Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем работу домов культуры на всей территории области

Сегодня, 10:58
У всех жителей Сахалина и Курил должна быть возможность реализоваться творчески

Учреждения культуры Сахалинской области стали центром притяжения для всего населения региона. За последних три года построены и ведены в эксплуатацию 6 сельских домов культуры, капитально отремонтированы 18 учреждений культуры, в том числе 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Благодаря развитию инфраструктуры – строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры улучшились условия оказания услуг и как следствие – на 15,5% увеличилось количество посещений культурных мероприятий и составило в 2021 году более 7 миллионов.

Как отмечает портал Sakh.online, строительство и реконструкция социально значимых объектов по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведётся по всему региону.

- Литература, музыка, живопись, кино, хореография, театр – все это неотъемлемая часть нашей жизни, источник знаний, позитивной энергии и вдохновения. И потому очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность реализовать свои творческие идеи. И большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые и реконструируем уже существующие площадки, - подчёркивает Валерий Лимаренко важность работы учреждений культуры. 

 

#Светлана Павлова
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